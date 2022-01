Intenção de consumo das famílias cresce em janeiro, diz CNC

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O pagamento do Auxílio Brasil fez crescer em janeiro a intenção de consumo das famílias, indicador medido pela CNC (Confederação Nacional do Comércio).

O índice atingiu 76,2 pontos neste mês, alta de 1,1% em relação a dezembro passado e que interrompeu dois meses consecutivos de quedas. O indicador atingiu o melhor patamar desde maios de 2020.

Na comparação do dado de de janeiro com o do mesmo mês de 2021, a alta foi de 3,6%.

O estudo completo será divulgado na manhã desta segunda.