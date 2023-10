Integrantes da CPMI listam crimes pelos quais querem enquadrar Bolsonaro

Atualizado em 5 out 2023, 21h08 - Publicado em 6 out 2023, 08h01

Trabalhando com apenas um auxiliar na redação do relatório — hoje com quase 1000 páginas —, a senadora Eliziane Gama ainda não fechou a lista de pedidos de indiciamento da CPMI do 8 de Janeiro. Bolsonaro dificilmente escapará, mas a relatora só confirmará os nomes ao divulgar o documento.

Ainda que a relatora não confirme, integrantes da CPMI vão propor que Bolsonaro seja enquadrado pelos crimes de organização criminosa, abolição do estado democrático, golpe de Estado e incitação ao crime.