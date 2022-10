Institutos divulgam mais de 40 pesquisas às vésperas do segundo turno

Atualizado em 25 out 2022, 10h35 - Publicado em 25 out 2022, 10h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 25 out 2022, 10h35 - Publicado em 25 out 2022, 10h30

Uma enxurrada de pesquisas de intenção de voto para presidente será divulgada a partir desta sexta. No fim de semana, serão publicados 48 levantamentos registrados no TSE.

Entre as pesquisas, 11 abrangem eleitores de todo o país e as outras 37 levam em conta a tendência de voto dos estados. As metodologias são variadas, assim como o número de entrevistados, o que deve gerar, mais uma vez, divergência entre os resultados.

Quanto às datas de divulgação, 12 levantamentos serão publicados na sexta, 33 no sábado e três no dia do pleito. O prazo para o registro de pesquisas eleitorais no TSE se encerrou nesta segunda.

Confira as empresas com pesquisas registradas:

Instituto Veritá (12)

Ipec (11)

Atlas (10)

Instituto Franca (3)

Instituto Ranking Brasil (2)

Datafolha (1)

Quaest (1)

Paraná Pesquisas (1)

MDA (1)

Mapa Marketing (1)

HC7 Consultoria e Assessoria de Imprensa (1)

Inope (1)

Ibrape (1)

Potencial Pesquisas (1)

Pesquisa da Hora (1)