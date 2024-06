Instituto Lojas Renner capacita mulheres refugiadas em parceria com a ONU

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um curso de formação vai capacitar 100 mulheres refugiadas ao mercado de trabalho em São Paulo (SP), Brasília (DF) e Boa Vista (RR). A capacitação faz parte do programa “Empoderando Refugiadas”, apoiado pelo Instituto Lojas Renner, em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), o Pacto Global da ONU no Brasil e a ONU Mulheres. O projeto já capacitou mais de 500 refugiados desde 2016.

Neste ano, a turma da capital paulista será a primeira dedicada a corte e costura, em uma capacitação de fornecedores das Lojas Renner com o Senai. As aulas iniciam nesta semana, para marcar o Dia Mundial do Refugiado, celebrado nesta quinta-feira, 20 de junho.

Além de frequentarem o curso e obterem um certificado, as alunas das turmas de São Paulo terão a oportunidade de participar de uma Feira de Empregabilidade para aumentar suas chances de encontrar uma colocação profissional. A própria Lojas Renner já contratou aproximadamente 120 refugiadas ao longo de toda a trajetória do programa.

“Sabemos da importância de oferecer condições para que mulheres em situação de refúgio sigam sua vida com dignidade no nosso país, ressignificando suas vidas e as de suas famílias”, comenta o diretor executivo do Instituto Lojas Renner, Eduardo Ferlauto.

A marca vai doar às participantes do programa peças de roupas para entrevistas de emprego.