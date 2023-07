Instituto lança fotobiografia de Marielle no dia que ela faria 44 anos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Instituto Marielle Franco lança no próximo dia 27 uma fotobiografia da ex-vereadora. O evento de lançamento do livro, que reúne discursos marcantes, textos de convidadas e fotografias, será no dia em que Marielle completaria 44 anos se estivesse viva.

“Queremos comemorar sua vida da maneira como ela mesma fazia: com alegria, arte, cultura e rodeada de pessoas”, disse a diretora do Instituto Marielle Franco, Ligia Batista.

O evento de lançamento ocorre das 18h às 22h30 no Centro de Artes da Maré. Além da exposição de fotos inéditas da ex-vereadora, haverá sarau de música e poesia com apresentações do rapper Marechal e Preta QueenB Rull.

A fotobiografia contou com apoio de um financiamento coletivo. A obra da Editora Azougue foi feita em parceria com a ex-namorada de Marielle e vereadora do Rio de Janeiro, Mônica Benício.

Continua após a publicidade

Siga