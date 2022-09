Instituto lança campanha sobre corrupção para alertar eleitores

O Instituto Não Aceito Corrupção lançou a campanha “Isto está me cheirando a corrupção”, uma serie de nove vídeos, construídos em parceria com o CIEE, com a participação dos atores Robson Campilongo e Jaqueline Rocha para conscientizar a opinião pública sobre o que é corrupção e quais seus danos.

Os temas dos filmes são: República e democracia; FakeNews; Rachadinha; Obras superfaturadas; Nepotismo; Compra de votos; Ataque ao Ministério Público; Rouba, mas faz e Fundo eleitoral.

Segundo Roberto Livianu, presidente do INAC e procurador do Ministério Público de São Paulo, o debate sobre corrupção foi ignorado nas propostas dos candidatos. “Preocupados com a ausência do debate sobre a pauta anticorrupção, decidimos lançar os vídeos em nossas plataformas digitais como forma de alertar a opinião pública sobre o tema, especialmente nesse momento em que as eleições se aproximam”, diz.

Livianu acredita que “a corrupção corrói o sistema democrático e inviabiliza investimentos essenciais em saúde, educação, desenvolvimento e segurança, entre outros. A corrupção faz que as verbas públicas sejam desviadas para o bolso dos corruptos e beneficiem corruptores”.