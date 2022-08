Instituto contra corrupção lança livro sobre 200 anos da independência

O Instituto Não Aceito Corrupção e o Movimento do Ministério Público Democrático lançam no próximo 7 de setembro o livro 200 anos de independência do Brasil — Das margens do Ipiranga à margem da sociedade, pela editora Quartier Latin.

A obra reúne um time de conceituados especialistas em diversas áreas do conhecimento humano para fazer uma grande análise sobre os 200 anos do Brasil desde a independência.

Paulo Afonso escreveu sobre Direitos da Infância; Ricardo Prado sobre Direitos Humanos; o idealizador do SUS e ANVISA no Brasil, Gonzalo Vecina fez um retrospecto da saúde; o ex-ministro Renato Janine e hoje presidente da SBPC analisou a educação. Roberto Livianu e Rita Biason escreveram sobre corrupção. O ex-embaixador Rubens Barbosa sobre relações

internacionais; o imortal Merval Pereira sobre jornalismo e comunicação; e o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Irapuã Santana, sobre racismo.

A coordenação do livro é do procurador de justiça criminal do MPSP e presidente do Instituto, Roberto Livianu, e da professora de Ciência Política da UNESP, Rita Biason. O lançamento será na Livraria da Vila, na Vila Madalena, em São Paulo, entre 11h e 15h de quarta.

