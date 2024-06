Instituto CCR vai patrocinar “A Feira do Livro”, em São Paulo

O Instituto CCR, entidade que gerencia os investimentos sociais do grupo de infraestrutura de mobilidade de mesmo nome, será o principal patrocinador da edição deste ano de “A Feira do Livro“, festival literário que será realizado entre os dias 29 de junho e 7 de julho em São Paulo, na Praça Charles Miller, no Pacaembu.

Os 500.000 reais destinados ao evento fazem parte dos 60 milhões de reais que a instituição vai investir em projetos socioculturais em 2024, o maior em um só ano para a entidade.

Desde 2017, o instituto já apoiou outros festivais como a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), em Salvador, a Festa Literária das Periferias (FLUP), no Rio de Janeiro, a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) e a Bienal do Livro de São Paulo.

A edição deste ano da “Feira do Livro” contará com mais de 100 escritores brasileiros e estrangeiros, entre eles a argentina Betina González, autora de “Las Poseídas”, e Michel Nieva, autor de “Dengue Boy”. Outros nomes confirmados incluem o psicanalista Christian Dunker, o escritor Sérgio Vaz, expoente da literatura periférica, e a psicóloga indígena Geni Núñez.

As autoras brasileiras Adelaide Ivánova, Lilia Guerra e Julia de Souza também participarão. O evento também dará espaço para estreantes na ficção, como Pablo Casella, com “Contra Fogo”, e Odorico Leal, autor de “Nostalgias Canibais”.

No ano passado, o evento atraiu 35.000 pessoas durante os cinco dias de realização. A entrada é gratuita.