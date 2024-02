‘Instituições funcionam na mais plena normalidade’, diz Barroso no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do STF, o ministro Luis Roberto Barroso discursou há pouco na abertura dos trabalhos da Corte no ano e exaltou a volta da normalidade democrática no país, após um período turbulento de atrito entre os poderes registrado na gestão de Jair Bolsonaro.

“Felizmente não precisamos gastar muito tempo e energia falando sobre democracia, as instituições funcionam na mais plena normalidade”, disse Barroso.

O presidente do Supremo também abordou as divergências registradas entre o Judiciário e os outros poderes e disse que o desentendimento também faz parte da democracia.

“A independência e a harmonia não significam concordância sempre nem que o Judiciário atenda, necessariamente, todas as demandas de qualquer um dos poderes”, disse Barroso.