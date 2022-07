Inspirada em George Orwell, ficção apocalíptica ‘2084’ chega ao Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Sextante se prepara para lançar em agosto o livro 2084, distopia ‘apocalíptica’ escrita pelo geólogo norteamericano James L. Powell.

Baseada em estudos reais sobre aquecimento global, a obra narra uma série de entrevistas hipotéticas feitas no ano de 2084, com cientistas e cidadãos comuns mostrando como o planeta foi devastado pelas mudanças climáticas.

No livro, o autor inclusive aborda trechos que falam especificamente do Brasil, com um recorte sobre a Amazônia — que na trama se transforma em cerrado.

O título da obra foi inspirado no aclamado 1984, de George Orwell — distopia que, ao invés de fazer previsões sobre desastres ambientais, retrata, no contexto do fim da Segunda Guerra, um cenário futurístico — e premonitório — dominado pelo totalitarismo.