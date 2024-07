Inspeção extraordinária no TJ-BA deve terminar nesta sexta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Corregedoria Nacional de Justiça deve terminar uma correição extraordinária para verificação do funcionamento das unidades administrativas e jurisdicionais do Tribunal da Justiça da Bahia. A inspeção iniciou na terça-feira, em Salvador, e deve ser encerrada nesta sexta.

O corregedor Luis Felipe Salomão determinou a correição com base na ineficiência constatada durante inspeção ordinária da Corregedoria, em abril de 2024. O relatório mostra graves falhas relativas aos sistemas administrativos em atividade no tribunal, inclusive a existência de 123 diferentes sistemas em operação no Tribunal.

Como mostrou o Radar, a Polícia Federal desmontou um esquema de venda de sentenças e o combate à corrupção no Tribunal baiano se tornou uma das prioridades do Conselho Nacional de Justiça neste ano.

Em meio às investigações, casos de grilagem de terras e agiotagem foram descobertos nas comarcas de Trancoso e Porto Seguro.