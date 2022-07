Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial realiza missão nos EUA

O diretor geral da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, Raphael Vicente, está em uma missão técnica nos Estados Unidos e já se reuniu com Ben Crump, advogado da família de George Floyd e atual referência na luta pelos Direitos Civis no país, para discutir estratégias de enfrentamento contra o racismo estrutural através do sistema legal. Crump é, inclusive, o personagem central do documentário “Ben Crump pelos Direitos Civis”, lançado em junho pela Netflix.

Vicente chefia o movimento formado por empresas e instituições comprometidas com a superação do racismo, que representa mais de 1,3 trilhão de reias em faturamento e mais de 800 mil pessoas.

A visita se estenderá até o fim do mês e também inclui passagens por algumas HBCU’s (sigla em inglês para Faculdades e Universidades Historicamente Negras, reuniões com congressistas e instituições pioneiras norte-americanas. Nesta sexta, o diretor estará no Centro de Justiça Ambiental e Equidade, na cidade de Tallahassee, capital da Flórida.

“Estamos levando não só o trabalho pioneiro da Iniciativa Empresarial desenvolvido no Brasil, como também trocando experiências quanto ao enfrentamento do racismo e ao enfrentamento dos desafios climáticos, os quais o Brasil tem um papel central, sendo que estes, na maioria das vezes, recaem novamente sobre as populações mais vulneráveis. Buscamos o aprofundamento de discussão, tendências e desafios globais”, destaca Vicente.

Continua após a publicidade