Indústrias consideram inovação aliada contra a Covid-19

Uma pesquisa da CNI mostrou que 71% das médias e grandes empresas consideram a inovação como um fator importante no combate à pandemia de Covid-19 e na retomada da atividade econômica após a crise sanitária.

A pesquisa foi feita para dar subsídio ao próximo Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, promovido pela CNI e pelo Sebrae e que ocorrerá nos dias 9 e 10 de março em São Paulo.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site do congresso, que será transmitido ao vivo. O evento terá palestras com executivos de empresas como Microsoft, Itaú, Klabin, Basf, Bayer e Natura.