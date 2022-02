Indústria se reúne para avaliar pautas prioritárias no Congresso em 2022

Cerca de 400 representantes da indústria de 115 entidades de todo o país se reúnem nesta terça e quarta-feira para discutir as pautas prioritárias para o setor no Congresso neste ano. O grupo vai avaliar quase 800 propostas durante seminário Redindústria 2022, promovido pela CNI. A maior parte delas trata da legislação trabalhista (122), da regulamentação da economia (119) e do sistema tributário (76).

A Reforma Tributária, aliás, é uma das principais apostas do setor, apesar de enfrentar resistências dentro do Legislativo. Para a CNI, a proposta em tramitação no Congresso ajudará a corrigir as distorções do atual modelo, dando mais competitividade às empresas brasileiras.

Também estão no radar pautas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, como a regulação do mercado de carbono, da produção de bioinsumos e a modernização do licenciamento ambiental.

O evento será totalmente virtual, por conta das restrições provocadas pela nova onda da Covid-19. No ano passado, o setor elegeu 140 proposições prioridades, e 74% delas avançaram, a exemplo da Nova Lei do Gás, da BR do Mar, do Marco Legal das Ferrovias e da modernização do mercado cambial.