Indústria registra aumento nas vendas de aço no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Dados do Instituto Aço Brasil mostram que as vendas de aço no país, em fevereiro, cresceram 8,5% frente ao verificado em janeiro desse ano, atingindo 1,5 milhão de toneladas.

O consumo aparente de produtos siderúrgicos no mês de fevereiro foi de 1,8 milhão de toneladas, 6,4% acima do verificado em janeiro desse ano.

Em fevereiro, a produção brasileira de aço bruto foi de 2,7 milhões de toneladas, representando queda de 7,2% frente ao apurado no mês de janeiro de 2022. Vale ressaltar que fevereiro é um mês com menos dias uteis.

Esses dados, assim como no mês anterior, consolidam a interrupção das quedas nas vendas ao mercado interno. As quedas, desde julho do ano passado, vinham ocorrendo devido ao processo de estocagem que ocorreu nos setores consumidores ao longo de todo o ano de 2020 e grande parte de 2021.