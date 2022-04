Indústria química diz que medida do governo Bolsonaro ameaça empregos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Representantes da indústria química pressionam o Congresso a derrubar a Medida Provisória 1.095 que acabou com o regime especial de tributos ao setor. A partir deste mês, os empresários passarão a pagar mais impostos.

Para convencer os parlamentares, o setor afirma que as perdas com a medida chegarão a 5,5 bilhões de reais por ano, o que pode colocar em risco 85.000 vagas de emprego, além de elevar preços em toda a cadeia produtiva ligada a indústria.

“Considerando os efeitos sobre a renda e emprego, a perda será de R$ 5,5 bilhões anuais no Produto Interno Bruto, além de uma redução de 3,2 bilhões de reais na arrecadação. A queda de produção vai levar a um menor faturamento, logo, haverá queda de arrecadação”, diz o presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, Ciro Marino.

Há movimento no Congresso para que deputados e senadores não aprovem a MP, que tem até o dia 31 de maio para ser apreciada, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. “Acreditamos que este não é o momento para a elevação de tributos, principalmente para um setor tão importante para a economia do país. A crise mundial pressiona os preços das matérias-primas, óleo e gás, utilizados por ela”, segue Marino.