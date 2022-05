Indústria de produtos médicos registra crescimento de exportações

Fechados os dados do primeiro trimestre do ano, as marcas que integram o projeto setorial da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, cresceram 36,2% em comparação aos três primeiros meses de 2021 — enquanto o crescimento geral do segmento no país foi de 16,3%.

Os Estados Unidos são os maiores consumidores da indústria nacional. Só nos primeiros 90 dias do ano, os EUA adquiriram 53,4 milhões de dólares em produtos médicos, representando 29% do total exportado pelo país. Outros países do continente americano que também fazem parte deste grupo são Argentina, Chile, Colômbia e México.

No setor de dispositivos médicos — aparelhos, instrumentos, produtos utilizados por profissionais da saúde com o objetivo de diagnosticar, prevenir e tratar enfermidades –, o balanço mostra que as empresas apoiadas pelo Brazilian Health Devices exportaram juntas 17,26 milhões de dólares em dispositivos médicos.

“Estes resultados refletem o empenho do BHD em estimular a internacionalização das empresas parceiras, principalmente agora que as feiras internacionais voltaram a ocorrer e nossas indústrias puderam retomar o contato mais próximo com clientes ao redor do mundo”, diz Larissa Gomes, gerente de projetos e marketing internacional da Abimo.

No período entre janeiro e março de 2022, as exportações nacionais de dispositivos médicos, de forma geral, atingiram 183,9 milhões de dólares. Produtos de reabilitação (34%) e odontologia (28,18%) representaram os maiores percentuais no volume de itens exportados. O segmento médico-hospitalar cresceu 13,98% e o de laboratório 4,75%.