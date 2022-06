Indústria critica alta do juros a 13,25%: ‘inibe atividade econômica’

Giro VEJA - quarta, 15 de junho

As investigações na Amazônia e a aprovação do projeto que limita a cobrança de ICMS são os destaques do dia

Em mais um dia de repercussão dentro e fora do Brasil pelo desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a responsabilizar as vítimas. Bolsonaro concedeu uma entrevista à jornalista Leda Nagle, na qual disse que Phillips era "mal visto" na região amazônica, por fazer reportagens contra garimpeiros. E declarou que o jornalista e o indigenista entraram numa região "inóspita" e deveriam ter cuidado melhor da própria segurança.