Indústria cinematográfica só vai superar a pandemia em 2023

Veja como a indústria cinematográfica ainda sofre com os reflexos da pandemia de Covid-19. Dados da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex mostram que o setor registrou 486 lançamentos em 2019.

Nesse ano, com o pior da crise sanitária já distante do país — mas com salas ainda operando em esquema limitado —, a previsão é de que o setor registre 216 filmes lançados.

Para se ter uma ideia do ambiente de imprevisibilidade no setor, há apenas dois lançamentos previstos para agosto e setembro no país. Como o catálogo de produções mais curto, o faturamento é muito distante do pré-pandemia.

“As exibidoras têm, atualmente, um faturamento 50% menor que a média antes da pandemia, motivado pela falta de lançamentos no mesmo ritmo anterior à pandemia. Isso causa um problema que é a renegociação com os shoppings, pois os contratos de aluguel eram baseados nos valores de faturamento histórico do setor e, com esta queda de público e receita, estes valores se tornam inviáveis atualmente”, diz Caio Silva, diretor da entidade.