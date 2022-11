Indígenas cobram Lula por demarcação de terras nos primeiros 100 dias

O presidente eleito Lula escutou nesta quinta as principais demandas da população originária no Fórum Internacional dos Povos Indígenas. O encontro faz parte da agenda da COP 27, no Egito, e contou com a presença de postulantes a ministro: Fernando Haddad, Marina Silva e Sônia Guajajara, cotada ao Ministério dos Povos Indígenas, prometido pelos petistas na campanha à Presidência.

Guajajara defendeu a demarcação de cinco territórios indígenas. Conforme a deputada eleita, a documentação para o reconhecimento das terras está pronta e foi engavetada no governo de Jair Bolsonaro. Ela afirmou que a iniciativa pode — e deve — ser tomada nos primeiros 100 dias de Lula no poder.

“Não tem nenhum impedimento político ou administrativo. Basta apenas, a boa vontade política do nosso presidente colocar na prioridade dos 100 primeiros dias de governo”, cobrou Guajajara.

De acordo com a parlamentar eleita, os cinco processos foram entregues no fim do governo Dilma, mas foram devolvidos para o Ministério da Justiça e depois à Funai. O presidente da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), Elcio Machineri, fez coro à reivindicação.

“Logo nos primeiros meses do vosso governo, podemos ter a canetada do presidente e do ministro da Justiça reconhecendo esses territórios porque para nós é fundamental demarcar terras indígenas, mas também criar novas unidades de conservação”.

Os líderes indígenas entregaram um documento com demandas ao presidente eleito. Além da demarcação das terras, o documento pede a reestruturação da Funai e maior atenção do Ministério da Educação ao acesso à educação pelos povos originários.