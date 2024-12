Indicados de Lula ao BC respondem a senadores sobre dólar e risco fiscal

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou três indicações do presidente Lula para a diretoria do Banco Central depois de submetê-las a sabatina no colegiado. Os nomes devem passar pelo crivo do plenário da Casa ainda nesta terça-feira.

Veja, abaixo, os indicados e os placares de votação:

Nilton José David , indicado para a vaga de Gabriel Galípolo como diretor de Política Monetária – aprovado por 22 votos a 5 ;

Izabela Correa , indicada para a vaga de Carolina de Assis Barros como diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta – aprovada por 24 votos a 3 ;

Gilneu Vivan , indicado para a vaga de Otávio Damaso como diretor de Regulação – aprovado por 23 votos a 4 .

Entre os temas mais repetidos nas perguntas aos indicados estiveram a alta do dólar, hoje na casa dos 6 reais, e a gestão das contas públicas pelo governo Lula.

“A gente foi de 5 (reais) para seis (reais) no câmbio, que são 20%, eu chutaria que metade disso se deveu não ao real, mas, sim, à apreciação do dólar contra o planeta, não é? Porque uma economia do dólar hoje está pujante, está crescente”, comentou Nilton José.

O indicado ao cargo de diretor de Política Monetária também respondeu sobre o suposto risco de o Brasil entrar em um cenário de dominância fiscal – quando o Banco Central perde eficácia no controle da inflação diante da deterioração das contas públicas do governo central.

“Tenho convicção de que não estamos próximos da dominância fiscal – não estamos. Não enxergo nada objetivo e claro que me indique isso. Essa é a minha opinião. Imagino que o Banco Central se debruça sobre isso, mas eu imagino que não deva ser muito diferente”, afirmou.

