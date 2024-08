Indicada ao Grammy Latino homenageará Tim Maia em novo álbum

A cantora, pianista, compositora e escritora Raquel Durães, indicada ao Grammy Latino pelo disco “Hora de Dormir” em 2008, homenageará o icônico cantor e compositor Tim Maia no novo álbum que lançará ainda neste mês de agosto.

Durães compilou na obra músicas lançadas ao longo dos últimos anos, além de singles e duas faixas inéditas. Em homenagem ao “síndico da MPB”, a cantora compôs a canção “Ouvindo Tim Maia Cantar”, e anunciou que músicos que trabalharam com Tim Maia participaram da construção do novo álbum. São eles: Jorjão Barreto, Silvério Pontes e Jurema de Cândia.

O envolvimento dos artistas no disco traz, segundo Durães, ainda mais autenticidade e emoção à homenagem.

“Ter esses amigos no trabalho é motivo de muito orgulho e alegria. Eles trouxeram toda a energia da personalidade e do estilo de Tim”, afirma Raquel.

De acordo com a artista, a obra promete conquistar os fãs com suas canções únicas e com a calorosa homenagem a Tim. Todas as faixas estarão disponíveis no próximo dia 30 de agosto, em todas as plataformas digitais.