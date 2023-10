Indicações de Lula para o STJ completam um mês paradas no Senado

No início de setembro, Lula anunciou suas escolhas para duas vagas no STJ. Os desembargadores Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Teodoro Silva Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará, ficaram com as vagas de Jorge Mussi e de Paulo de Tarso Sanseverino, já falecido.

Dias antes, no fim de agosto, o presidente da República também anunciou a indicação da advogada Daniela Teixeira para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Félix Fischer.

Até o momento, no entanto, não há sinal de que Davi Alcolumbre vá marcara a sabatina dos escolhidos de Lula.

