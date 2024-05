Indicação de Lula para o Cade está há um mês parada no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A indicação de Lula para reconduzir o superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto, está parada há um mês no Senado. A demanda foi enviada pelo Planalto a Rodrigo Pacheco no início de abril.

O presidente do Senado ainda precisa enviar a indicação para a Comissão de Assuntos Econômicos, onde o superintendente deve ser sabatinado antes de reassumir, por mais dois anos, o cargo oficialmente. O mandato de Barreto terminou no último dia 12.