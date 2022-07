Indicação de Bolsonaro ao STJ abre guerra em Brasília neste domingo

São eletrizantes os bastidores do Planalto e do STF nesta noite de domingo em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro deve levar ao Diário Oficial nas próximas horas a indicação dos dois novos ministros do STJ, como antecipado pelo Radar há algumas semanas.

Como o Radar mostrou, a escolha do presidente estava definida e Messod Azulay e Ney Bello seriam os indicados. Desde sexta-feira, porém, um grupo de ministros do Supremo e do próprio STJ atua para derrubar Bello e fazer o desembargador Paulo Sérgio Domingues o escolhido para o cargo. André Mendonça lidera essa ala. Ele conversou com Bolsonaro e disse representar a vontade do ministro Dias Toffoli. Nunes Marques também se uniu ao grupo pelo desembargador do TRF-3. Além dos ministros do Supremo, Humberto Martins e até a futura presidente do STJ, Maria Thereza, teriam manifestado preferência por Paulo Sérgio.

Os defensores de Paulo Sérgio dizem que a decisão está tomada por Bolsonaro e que Bello, apesar de bons apoiadores, não será indicado.

O desembargador do TRF-1 tem o apoio de outros ministros do STJ, de Gilmar Mendes e de outras figuras importantes do TCU. Apesar de Bolsonaro ter sinalizado a aliados que indicará Paulo Sérgio, os defensores de Bello dizem que a coisa não está definida. “Tudo pode acontecer até o diário rodar”, diz um ministro.

Em tempo, o único que parece tranquilo nessa confusão é Azulay.