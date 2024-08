Incêndios no país atrapalham votações no Congresso

Estava tudo certo para a Câmara dos Deputados retomar, nesta semana, a votação do texto que regulamenta a reforma tributária sobre a gestão e fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Essa agenda, no entanto, subiu no telhado diante da dificuldade de os parlamentares conseguirem voar de suas bases para Brasília.

O problema está nas queimadas que fecharam aeroportos e embaralharam os voos em diferentes regiões do país, afetando o ar em nove estados brasileiros e no Distrito Federal.

Diante das dificuldades logísticas, líderes partidários pediram a Arthur Lira para estabelecer as votações da Casa no modelo remoto, o que foi feito.

Com isso, Lira e os líderes vão conversar nesta terça-feira para definir o que pode ser votado, já que o esforço concentrado, como estava inicialmente previsto, não acontecerá.