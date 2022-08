Inadimplência no varejo de moda recua 11,2% em julho, aponta pesquisa

Uma pesquisa da fintech Meu Crediário apontou que a inadimplência do crediário no varejo de moda recuou 11,2% em julho na comparação com o mês anterior.

De acordo com o levantamento, 8,93% das parcelas estavam atrasadas entre 61 e 90 dias no encerramento do mês, enquanto o indicador era de 9,93% em junho.

Na comparação com julho do ano passado, no entanto, a pesquisa identificou uma alta de 1,67%.

O Índice Meu Crediário mede mensalmente os níveis de inadimplência em cerca de 200 redes varejistas do país — e tem nível de confiança de 95%.

