Inadimplência do crediário no varejo sobe em janeiro e vai a 8%

O brasileiro esteve mais enrolado com dívidas de crediário com varejistas de moda em janeiro. É o que mostra pesquisa realizada pela empresa Meu Crediário, que revelou que o nível de inadimplência nesse modelo de crédito esteve em 8,12% em janeiro. O índice teve alta de 6,53% em relação a dezembro.

O consumidor é considerado inadimplente quando ele chega a 90 dias sem pagar uma determinada dívida. Na comparação de janeiro com igual mês de 2021, a alta da inadimplência foi ainda maior, de 32,24%.

A pesquisa ouviu 200 redes varejistas no país. Segundo a Meu Crediário, a aceleração da inadimplência tem a ver com a alta da inflação e também com o aumento do ticket médio das compras em 2021 em razão da retomada, ainda que tímida, da atividade econômica.