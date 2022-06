Ignorado pela campanha de Lula, Suplicy cobra Mercadante aos gritos

O vereador Eduardo Suplicy (PT) queixou-se de ter sido ignorado pela campanha de Lula e de sequer ter sido convidado para o lançamento das diretrizes do programa de governo da chapa com Alckmin à Presidência, que acontece nesta terça-feira.

Durante apresentação do documento, Suplicy interrompeu o coordenador do programa, Aloizio Mercadante, e disse que a equipe não considerou a sua proposta de renda básica de cidadania.

“Está no programa do PT há muitos anos, todo ano. E ele [disse apontando para Mercadante] tem alguma coisa comigo. Não me convidou pra essa reunião. Sabe com quem que eu soube da reunião, ontem à noite? (…) Continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam a renda básica de cidadania”, disse o ex-senador, que foi aplaudido pelos correligionários.

O próprio Lula, no entanto, não se manifestou. Mercadante agradeceu a intervenção de Suplicy e respondeu que a proposta do vereador está inclusa nas diretrizes, de forma genérica, em um dos itens que fala sobre o Bolsa Família (Veja abaixo).

“Vai ser discutido junto com a coordenação num momento oportuno. As diretrizes estão definindo só as linhas gerais do programa (…) mas vai ter que discutir democraticamente, porque é assim que nós funcionamos. Tem uma coordenação de sete partidos, e o senhor será tratado com toda a deferência, mas com o mesmo direito que todos os outros têm de apresentar propostas”, disse o ex-ministro da Educação.



Veja o item que trata do Bolsa Família

20. Um programa Bolsa Família renovado e ampliado precisa ser implanta- do com urgência para garantir renda compatível com as atuais necessidades da população. Um programa que recupere as principais características do projeto que se tornou referência mundial de combate à fome e ao trabalho infantil e que inove ainda mais na ampliação da garantia de cidadania para os mais vulneráveis. Um programa que, orientado por princípios de cobertura crescente, baseados em patamares adequados de renda, viabilizará a transição por etapas, no rumo de um sistema universal e uma renda básica de cidadania.