iFood arrecada R$ 1,5 milhão para vítimas de chuvas na Bahia

O iFood acaba de anunciar que arrecadou 1,5 milhão de reais para doação às vítimas das chuvas no sul da Bahia. Mais de 30 000 pessoas estão desabrigadas e outras 60 000 estão desalojadas na região.

Há pouco mais de vinte dias, o aplicativo está promovendo duas campanhas, com os grupos ‘Ação Cidadania’ e ‘Cufa’. Ao fazer um pedido ou simplesmente ao acessar o app, o usuário pode optar por contribuir com as vítimas das enchentes.

As iniciativas vão até o dia 9 de janeiro e a expectativa da plataforma é bater a marca de 2 milhões de reais arrecadados até lá. Todo o valor é destinado às instituições parceiras que estão atendendo as pessoas em vulnerabilidade na Bahia, diz o iFood.