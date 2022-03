Ibaneis tem 27% contra 15% de Flávia Arruda ao governo do DF, diz pesquisa

A pesquisa sobre a corrida eleitoral pelo governo do DF contratada pela TV Record ao Real Time Big Data mostrou que Ibaneis Rocha (MDB) teria, no primeiro turno, 27% dos votos contra 15% da ministra-chefe da secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL-DF), e outros 15% do senador Reguffe (Podemos-DF).

O levantamento divulgado nesta segunda mostrou ainda que o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) chegaria a 5%, enquanto a senadora Leila Barros (Cidadania-DF) iria a 3% e Leandro Grass (Partido Verde), a 2%.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas por telefone entre 18 e 19 de março. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos. O instituto simulou outros quatro cenários ao governo e Ibaneis sai vencedor em todos eles.

O Real Time Big Data também pesquisou o nome de Flávia Arruda para o Senado. Num primeiro cenário, o senador Reguffe tem 21% e está tecnicamente empatado com Arruda, que tem 19%. Os dois são seguidos por Paulo Octávio, com 10%, Cristovam Buarque, com 8%, Henrique do Balanço Geral, com 7%, e Heloísa Helena, com 2%.