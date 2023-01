Ibaneis Rocha presta depoimento na PF sobre ataques bolsonaristas

Governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha está na sede da Polícia Federal, em Brasília, nesta sexta para prestar depoimento nas investigações que apuram a suposta negligência do governo distrital no esquema de segurança que não evitou os ataques terroristas do último domingo.

Ibaneis, como o Radar mostrou há pouco, acaba de se tornar alvo de um inquérito no STF, aberto por Alexandre de Moraes a pedido da PGR. O governador afastado ficará 90 dias fora do cargo.