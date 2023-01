Ibaneis entregará celular à PF nesta segunda

Alvo de uma operação da PF que investiga a a participação de autoridades nos atos golpistas do último dia 8, o governador afastado do DF, Ibaneis Rocha, prometeu entregar seu celular para ser periciado pela polícia nesta segunda.

A informação foi confirmada ao Radar pelo advogado de Ibaneis, Alberto Toron, que disse que seu cliente irá colaborar com as investigações. Na sexta, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na casa e no escritório do governador afastado.

A polícia investiga se Ibaneis foi omisso, conivente ou se teve participação ativa nos atos que culminaram com a invasão das sedes dos três poderes em Brasília. O governador do DF foi afastado de suas funções por 90 dias por decisão do STF, onde corre um inquérito que apura a sua participação na tentativa de golpe.

Ibaneis disse na sexta que é inocente e que a polícia não encontrará nada que o ligue aos golpistas nas buscas que fez. A defesa informou que, diante disso, ele entregará o seu telefone à polícia, atendendo a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que envolve o político no Supremo.