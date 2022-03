Ibaneis anuncia flexibilização de máscaras em locais abertos no DF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador Ibaneis Rocha anunciou há pouco, pelas redes sociais, que vai flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos no Distrito Federal a partir da próxima segunda-feira, por conta da queda nos casos de Covid-19 na unidade federativa.

O uso do equipamento de proteção continuará sendo obrigatório em ambientes fechados. E, para participar de shows e eventos esportivos, será exigida a comprovação de vacinação de pelo menos duas doses.

“Estamos pouco a pouco voltando à normalidade. Não deixem de se vacinar”, escreveu Rocha.

O DF chegou a derrubar a obrigatoriedade do uso de máscaras em novembro do ano passado, mas teve que voltar atrás em janeiro, em resposta ao aumento de casos por conta da variante ômicron do coronavírus.