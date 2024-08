Ibama amplia capacidade de combate aéreo contra incêndios no Pantanal

O Ibama, órgão vinculado do Ministério do Meio Ambiente, estabeleceu uma parceria com a empresa Omni Táxi Aéreo, subsidiária do Grupo Omni Helicopters International, para reforçar sua capacidade de combate aéreo contra incêndios florestais, sobretudo no Pantanal.

Através da parceria, o órgão contará com uma aeronave Airbus H225, um helicóptero bimotor de grande porte que ampliará de quatro para dezenove o número de brigadistas que poderão ser transportados para as regiões onde há focos de incêndio.

Além disso, o novo equipamento terá capacidade de carregar uma quantidade de água cinco vezes superior à dos helicópteros tradicionalmente utilizados pelo Ibama, totalizando três mil litros de água.

“O lançamento concentrado de volume de água nesses locais será de grande auxílio às equipes de terra, o que somente é possível com helicópteros desse porte”, explica Jair Schmitt, Diretor de Proteção Ambiental do Ibama.

Além do helicóptero, o órgão terá o reforço de uma equipe especializada, composta por piloto, copiloto, mecânicos e mestres de carga, que trabalharão em conjunto com os brigadistas do Ibama.

O contrato entre o órgão e o Grupo Omni terá duração de 6 meses, com início a partir do final do mês de agosto.