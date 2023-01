Hotel no litoral paulista é o estabelecimento em que Bolsonaro mais gastou

A quebra de sigilo das contas do cartão corporativo de Jair Bolsonaro mostram a predileção do ex-presidente por se hospedar no Ferraretto Hotel, em Guarujá, no litoral paulista. Em dez transações, Bolsonaro gastou 1.466.804 reais no estabelecimento em que desembolsou maiores quantias com o cartão.

A menos de 200 metros da praia, o hotel oferece diárias que variam entre 500 reais e 1.000 reais. Jair Bolsonaro passou pelo local nos quatro anos de mandato, sendo que em janeiro de 2021 fez a maior compra, de mais de 310.000 reais.