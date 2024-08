“Honra e responsabilidade imensa”, diz Galípolo após ser indicado ao BC

Anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como o indicado do presidente Lula para ser o novo chefe do Banco Central, o atual diretor de Política Monetária da instituição, Gabriel Galípolo, fez um breve pronunciamento à imprensa, no Palácio do Planalto, no qual classificou a sua indicação para o posto como uma honra e responsabilidade “imensa”.

“Eu vou ser breve, falar rapidamente, até em respeito da institucionalidade que o Fernando falou aqui, o ministro Fernando Haddad falou. A indicação ainda depende da aprovação do Senado. Então, por respeito, eu vou ser breve, mas dizer que é na mesma magnitude uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa ser indicado à presidência do Banco Central do Brasil pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, declarou.

“É uma honra enorme, uma grande responsabilidade e eu estou muito contente. Agradeço a vocês e não vou responder a nenhuma pergunta em respeito ao processo e à institucionalidade”, concluiu Galípolo.