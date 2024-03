A polêmica homenagem a Silvio Santos em São Paulo

Foi parar no STF a discussão sobre uma lei da Assembleia Legislativa de São Paulo que batizou um acesso do Rodoanel com o nome do apresentador Silvio Santos, algo ilegal por se tratar de pessoa viva.

A norma, sancionada por Geraldo Alckmin quando governador, em 2011, já havia sido barrada pela Justiça no ano passado.

A lei deu o nome de Silvio ao complexo viário localizado no km 23 da rodovia Anhanguera, no entroncamento com o quilômetro 7 do rodoanel Mário Covas, no município de São Paulo, próximo ao SBT, emissora do apresentador.