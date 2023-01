Homem é preso com faca e fogos de artifício na festa da posse de Lula

A Polícia Militar do DF divulgou há pouco imagens do material apreendido com um homem do Rio de Janeiro, que tentava chegar à festa da posse de Lula com uma faca e uma caixa de fogos de artifício.

A segurança na Esplanada dos Ministérios é reforçada neste domingo por causa das ameaças de radicais contra o retorno de Lula ao poder.