Homem é preso ao tentar entrar com munição de arma de fogo na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um homem foi preso em flagrante na Câmara nesta terça-feira ao tentar entrar no Anexo 4 da Casa com munições de arma de fogo. O material estava embalado em uma caixa e foi detectado pela esteira de raio X no acesso ao edifício, informa a assessoria de imprensa da Câmara.

Como não tem permissão para andar armado, ele foi preso por porte ilegal de munição de uso permitido e encaminhado ao Departamento de Polícia Legislativa (Depol) para ser ouvido. Ele poderá ser liberado se pagar fiança.

O homem afirmou ao Depol que é servidor do Ministério da Saúde e foi à Câmara enviar o pacote pela agência dos Correios, localizada no Anexo 4. A assessoria de imprensa da Casa não informou o nome dele.

Publicidade