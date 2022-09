‘História marcha pelo Estado Democrático de Direito’, diz Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do TSE e um dos ministros do Supremo mais atacados por Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes usou as redes sociais nesta quarta para dizer que o bicentenário da independência deve ser comemorado “por todos os brasileiros” e que a história caminha para concretizar a democracia, apesar das ameaças de bolsonaristas registradas em faixas nos atos desta quarta.

“O Bicentenário de nossa Independência merece ser comemorado com muito orgulho e honra por todos os brasileiros e brasileiras, pois há 200 anos demos início a construção de um Brasil livre e a histórica marcha pela concretização de nosso Estado Democrático de Direito”, disse Moraes.