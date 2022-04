Hipertensão é a doença que mais atinge brasileiros, diz pesquisa

Gestora de pacientes que avalia e monitora a saúde de mais de 11.000 pacientes pelo país, a TechBalance fez uma pesquisa com esse grande grupo de pessoas e descobriu que a hipertensão é a doença que mais atinge brasileiros, com índice de 14%.

No total, foram analisados 11.390 pacientes, sendo 8.264 mulheres e 3.126 homens entre 0 e mais de 50 anos. Seguindo a lista de patologias que mais impactam a saúde do brasileiro, o segundo lugar é ocupado pela artrose, doença degenerativa que afeta as cartilagens do corpo, com 9%. Diabetes (6%), lesões ortopédicas (6%) e alterações na visão (6%) fecham o Top 5.

“Esses números mostram a necessidade do cuidado preventivo com a saúde e o bem-estar das pessoas. Cada vez mais a população debate sobre o tema como forma de conscientizar sobre a importância da vida ativa desde a idade jovem como prevenção efetiva das comorbidades e lesões agudas e crônicas”, diz Fabiana Almeida , CEO da TechBalance.

Apesar de não estar entre as cinco principais doenças apontadas pela pesquisa, a depressão aparece em sexto lugar, com 9%. Em uma era de isolamento social vivida recentemente, a saúde mental também virou tema principal junto com a ansiedade.

