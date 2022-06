Henriete Bernabé assume comando da Caixa interinamente

O Conselho de Administração da Caixa designou nesta quinta a vice-presidente de Habitação, Henriete Bernabé, para comandar o banco enquanto o nome de Daniella Marques passa pelos tramites burocráticos da instituição.

Presidente do Conselho de Administração da Caixa, Rogério Bimbi também encaminhou nesta quinta, numa reunião do colegiado, o início de procedimento de contratação de uma auditoria forense externa para uma investigação independente sobre as denúncias de assédio moral e sexual no banco.