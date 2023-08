Helicóptero cai em Goiás e Marinha confirma mortes de militares

A Marinha confirmou nesta terça a morte de dois militares que estavam no helicóptero UH-15 Super Cougar, que caiu durante os exercícios da Operação Formosa, em Goiás.

“Por meio do apoio imediato da Unidade Médica Expedicionária da Marinha, no local, dois militares foram encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Formosa. Lamentavelmente, dois militares vieram a óbito no momento do acidente”, diz o comunicado da Marinha.

A instituição informou que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido. A Marinha está prestando todo o apoio aos militares e familiares envolvidos.

