Heleno coloca agente da Abin em ministério desejado pelo centrão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Escanteado pelo centrão no governo, Augusto Heleno acaba de colocar mais um agente da Abin na estrutura ministerial do governo.

E logo num dos ministérios mais visados por Valdemar Costa Neto, o cacique do PL de Jair Bolsonaro.

O agente 910473 vai despachar agora no coração do órgão que investiga roubalheiras no Ministério da Infraestrutura.