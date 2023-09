Helder Barbalho vai palestrar no Fórum Econômico Mundial

O governador do Pará, Helder Barbalho, vai participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, no início do ano que vem.

Helder acertou sua participação no evento nesta quinta, numa conversa com a embaixadora Marisol Argueta, do Fórum Econômico Mundial, e com Jack Hurd, do Tropical Forest Alliance. O governador, que está em Nova Iorque, defendeu o debate sobre a preservação da floresta, a bioeconomia e o mercado de carbono que crie valor para a floresta viva.

Nesta quarta, para uma plateia de ativistas, acadêmicos e empresários, Helder falou sobre a necessidade de financiamento climático para a implementação de um novo modelo econômico, pautado no incentivo à bioeconomia.

“Temos muito desafios e precisamos de mobilização de todos para conseguir implementar essa agenda tão urgente e necessária. O Brasil assumiu o compromisso de liderar esse processo e estamos trabalhando para isso”, afirmou.

Presente neste debate, o cientista brasileiro Carlos Nobre disse que é preciso zerar o desmatamento e a degradação e que existem excelentes conquistas no Brasil e no estado do Pará. Ele afirmou que ainda é preciso criar um projeto de restauração florestal do planeta, com o objetivo de restaurar pelo menos 50 milhões de hectares:

“Isso removeria mais de 600 milhões de gás carbônico por ano. Um gigantesco potencial no mercado carbono, mas mais importante ainda combater emergência climática”.

