Helder Barbalho vai contratar 4 mil policiais para segurança da COP-30

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Para reforçar a segurança durante o COP-30 no Pará, no ano que vem, o governador Helder Barbalho vai contratar 4.000 novos policiais militares a partir de um concurso público já deflagrado no estado.

O Pará também terá 8.000 leitos de hotel em navios de cruzeiro durante o evento. As obras para ampliar a profundidade do porto de Belém e abrir espaço aos gigantes dos mares estão avançadas.

Tanto o reforço de segurança quanto o porto aberto a grandes navios de cruzeiro são os chamados “legados” da COP-30 que Helder quer deixar para o estado.