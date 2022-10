Helder Barbalho promete 30 mil vagas na educação básica no Pará em 2023

Atualizado em 19 out 2022, 12h11 - Publicado em 19 out 2022, 15h30

O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), autorizou o início da construção de mais 30 creches no estado. O total previsto para o ano que vem é de 150 unidades e 30.000 novas vagas na educação básica, nos 144 municípios paraenses. A meta do governo é o déficit da rede pública para crianças até cinco anos.

“Lamentavelmente, o orçamento de 2023, do Governo Federal, disponibiliza apenas 2,5 milhões de reais para todo o Brasil. Isso significa um investimento que demonstra a falta de preocupação, a desatenção. Aqui no Pará, de maneira diferente, nós priorizamos a educação infantil e garantimos que o governo do Estado, em parceria com as prefeituras, construa 150 creches, garantindo 30 mil vagas para a educação infantil”, afirma o governador.