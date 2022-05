Heinze protocola pedido de impeachment no Senado contra Barroso

O senador bolsonarista Luis Carlos Heinze (PP-RS) protocolou nesta terça um pedido de impeachment contra contra Luís Roberto Barroso em razão da manifestação pública do ministro do STF sobre a suposta atuação das Forças Armadas no processo eleitoral. O requerimento foi apresentado à Presidência do Senado.

Barroso disse, há exatamente um mês, que as Forças Armadas “estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral brasileiro e tentar desacreditá-lo”. Segundo o senador, ao não apresentar provas, o ministro teve um comportamento incompatível com a honra, dignidade e decoro do cargo que ocupa.

Heinze apontou ainda que a conduta do magistrado pode ser considerada atividade político-partidário, o que é caracterizado como crime de responsabilidade.

“De um ministro da Suprema Corte esperamos manifestações nos autos, baseadas em provocações no contexto de um processo judicial, não manifestações políticas e menos ainda declarações levianas. Precisamos que o processo seja aberto até para que todos entendam que não cabe ao judiciário politizar com opiniões pessoais midiatizadas”, disse o gaúcho no documento.

