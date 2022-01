‘Haveria um enriquecimento tão rápido sem a Lava Jato?’, questiona Ciro

Logo após Sergio Moro divulgar que ganhou mais de 3,5 milhões de reais ao trabalhar por um ano como consultor privado na Alvarez & Marsal, nos Estados Unidos, o presidenciável Ciro Gomes, seu provável adversário nas eleições deste ano, foi às redes sociais questionar se haveria “um enriquecimento tão rápido” sem a Operação Lava Jato, da qual ele era juiz.

“Agora sabemos que Moro, em menos de um ano, ganhou R$ 3,537 milhões do escritório americano que administra a massa falida da Odebrecht. Ele levaria mais de nove anos para ganhar esta quantia como juiz! Pergunto: haveria um enriquecimento tão rápido sem a Lava Jato? Digo mais: este é apenas um dos ganhos meio esquisitos que ele obteve. E não dá pra engolir a balela de que ele divulgou os dados por ‘transparência'”, escreveu Gomes no Twitter.

O pré-candidato do PDT continuou com críticas ao ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, com quem disputa a terceira posição nas pesquisas eleitorais, atrás de Lula e Jair Bolsonaro.

“Sim, Moro, me engane que eu gosto. Esta é a transparência tardia dos malandros quando encurralados. Aqueles que esvaziam às pressas apenas um bolso pra se livrar da flagrante. E os outros bolsos Moro? Os bolsos dos pareceres para escroques, do auxílio moradia, das diárias abusivas etc. Quando vai mostrá-los? Assim como borrou o significado da expressão ‘combate à corrupção’, você agora contaminou o sentido da palavra transparência”, acrescentou.